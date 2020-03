Magnus Kirt õlavigastusest: jah, ma olen terve!

"Jah, ma olen terve! Võin seda öelda. Olen tavapärases treeningrütmis tagasi," lausus Kirt saatele "Hommik Anuga".

"On loogiline, et sellise vigastuse juures võtab samale tasemele, kus olin, tagasijõudmine natuke aega. Kindlasti ei saa praegu märtsis öelda, et viskan oda väga kaugele või väga tugevalt."

"Aga oleme jõuliselt sinnapoole liikumas," jätkas Kirt. "Trennid sujuvad ilusti, tõusvas joones ja ptüi-ptüi-ptüi ei ole olnud ühtegi tagasilööki, mis oleks pidurdanud."

Praegu Tõrvas harjutav Kirt treeningvõimaluste üle ei kurda. "Õnneks on läinud ilmad paremaks ja oleme saanud mõned trennid teha välitingimustes. Suureks abiks on jõusaal, mis kunagi sai isa ja tema partneri poolt ehitatud. Seal on väga head võimalused teha jõusaalitreeninguid, visata topispalli, kuuli. Selles suhtes väga suurt erinevust võrreldes Tallinna treeningutega ei ole."

