Magnus Kirt õlavigastusest ja taastusravist: ma arvan, et see jääb mind saatma terve karjääri jooksul

"Praegusel hetkel peaksime olema Hispaanias laagris ja oleks nii-öelda viimane lihv eesolevaks hooajaks. Minu puhul on väga määravaks ka soojade ilmade olemasolu, mis kiirendaks taastumisprotsessi," kommenteeris Kirt ERR-ile eriolukorra mõju tema treeningprotsessile.

Alates 1. maist lõppevad Eesti Olümpiakomitee (EOK) poolt rahastatud olümpiakandidaadite treeningud Audentese spordihoones. "Tänane ilm on päris okei, aga kui vaatasime järgmise nädala ilmateadet, siis ilmad ei ole kõige soojemad ja minu jaoks oleks oluline kasutada veel Audentese sisehalli viskevõimalust," hindas Kirt olukorda. "Loodetavasti suudavad kiiresti leida lahendused ja äkki kuidagi saab siin edasi treenida."

"Kindlasti ma ei ole sellel tasemel, kus ma olin samal ajal eelmisel aastal, aga usun, et oleme päris jõudsalt edasi liikunud. Kui võtta indikaatoriks meetrid, siis oleme jõudsalt edasi liikunud ja loodetavasti suudame seda edasipidigi teha," hindas Kirt hetkevormi.

"Kindlasti nõuab ta rohkem tähelepanu, harjutusi," lisas Eesti rekordiomanik õlavigastuse kohta. "Rohkem taastusravi enne ja peale trenni. Ma arvan, et see jääb mind saatma terve karjääri jooksul. See õlg vajab rohkem tähelepanu ja usun, et see ei ole võib-olla ka halb."