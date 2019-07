Magnus Kirt Monaco Teemantliigast: lähen sooritama tehniliselt häid katseid, meetritest ei räägi kunagi

Ainsa Eesti sportlasena on stardis selline mees, kelle käes on hetkel maailma hooaja tippmark ja kes on juba mõnda aega sellisel tasemel, kelle tegemisi kõik väga tõsiselt võtma peavad ehk odaviskaja Magnus Kirt.

„Võistelda meeldib mulle kõige rohkem ja olen Monaco etapiks valmis konkurentsi pakkuma,“ sõnas Kirt enne Eestist lahkumist TVPlay Sports’ile.

Oma võimalikust tulemustest ei soovi odamees väga rääkida: „Olen alati öelnud, et ma ei räägi kunagi meetritest. Ennustamine on tänamatu ja seda pole pigem vaja. Lähen sooritama tehniliselt häid katseid.“

Juulis on Kirdil lisaks Monaco etapile plaanis veel üks võistlus Soomes, aga spordimees võtab üks päev korraga ja plaanib juulis rohkem rõhku panna trennidele.

Septembri lõpus Dohas peetavat MM-i silmas pidades sõnas Kirt, et tähtis on püsida terve ja kinni pidada treeningplaanidest.

Aga Monacos on Kirdi konkurentideks kõvad mehed ja üks vastane on sootuks omapärane, ehkki on maailmameister ja maailmarekordiomanik. Nimelt kümnevõistleja Kevin Mayer, kelle odaviske isiklik rekord on hetkel 71.80. Selline mees lisab kindlasti võistlusele värve. Kuid nendest meestest, kes Mayerist 15-20 meetrit rohkem viskavad, on lisaks Kirdile platsis sakslased Andreas Hofmann ja Thomas Röhler, Chao-Tsun Cheng Taipeist, soomlane Toni Kuusela, tšehh Jakub Vadlejch ja poolakas Marcin Krukowski.

Meeste odaviskevõistlus algab Monacos kell 20.30, ülekanne veebis tvplaypremium.ee/live ja telekanalil TVPlay Sports X viis minutit varem. Ülejäänud võistlust näeb TVPlay Sports kanalil kell 21.00. Võistlust kommenteerib Taavi Pailk.