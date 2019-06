Magnus Kirt meelitati supervõistlusele

Kirt olevat alguses võistlusest ära öelnud, kuid lõpuks siiski nõustunud: „Viskan kaks päeva varem Ostravas, kui tulen siis Kuortanele,” kinnitas ta Soome rahvustelevisiooni Yle spordiportaalis.

Laupäeval toimuval võistlusel on Kirdi vastasteks sakslased Thomas Röhler ja maailma edetabelijuht Andreas Hofmann, Taiwani mees Cheng Chao-Tsun ja Trinidadi ja Tobago odaviskaja Keshorn Walcott.

Mullu sai Kirt Kuortanel esikoha tulemusega 84.69. Tänavu on Kirt visanud Soomes oda kahel korral – Vantaas sai ta kirja 89.33 ja Turus 88.32.

Soomlased loodavad, et seekord tuleb Kirdil 90 meetrit täis.

„Ma ei mõtle 90 meetrist, suurt pilti vaadates pole selle joone ületamisel tähtsust,” ütles Kirt Ylele. „Keskendun sellele, et visata igal võistlusel võimalikult kaugele, kuid peaeesmärk on Doha MM.”