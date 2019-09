Magnus Kirt: loodan, et ei hakkagi jääma nii, et parim tulemus tuleb viimase katsega

Kirt viskas teist võistlust järjest oma parima tulemuse viimasel katsel. Enne viimast vooru oli tema parimaks tulemuseks avavoorus visatud 85.38.

"Täitsa normaalne võistlus oli kokkuvõttes. Oleksin tahtnud tegelikult kiiremini parema tulemuse kirja saada," sõnas Kirt pärast võistlust Delfile ja Eesti Päevalehele. "Täna oli alguses hoojooksuga veidi probleeme."

"Esimesed kolm katset läksidki hoojooksu klappima saamisele," jätkas odaviske EM-i pronks. "Mitu korda jõudsin jalgadega joonele väga lähedale. Seda minu puhul tihti ei juhtu, et ma reaalselt katse üle astun. Seadsingi enne võistlust ka omale eesmärgi saada hoojooks klappima."

"Oleksin soovinud esimese kolme katsega hea tulemuse kirja saada. Loodan, et see ei hakkagi nii jääma, et (parim tulemus) tuleb kogu aeg viimase katsega," lisas Kirt, kes mäletatavasti augusti lõpus toimunud Teemantliiga finaaletapil võidutses samuti viimases voorus visatud 89.13-ga.

Tegu on Kirdi jaoks viimase võistlusega enne 27. septembrit algavat Doha MM-i. Enne suurvõistlust läheb eestlane veel Hispaaniasse kümneks päevaks treenima.

"Tervisest on alati tabu rääkida," vastas Kirt küsimusele, kuidas MM-i eel tervisega lood on. "Täna sain igastahes kuus katset ilusti tehtud."

Kirdi tänane seeria: 85.38 - X - 80.23 - 83.43 - 83.92 - 88.91. Võistluse võitis sakslasest maailmameister Johannes Vetter, kes triumfeeris hooaja isikliku tippmargi 90.03-ga. Kolmandaks jäi leedulane Edis Matusevicius, kes sai parimal katsel kirja 83.54.