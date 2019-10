Magnus Kirt läheb õlaoperatsioonile

Otsus sündis erinevate spetsialistedega konsulteerides ja selle tulemusena leiti, et operatsioon on parim võimalik viis vigastusest taastumiseks.

Kirdi operatsioonijärgne taastusravi toimub koostöös Prantsusmaa tunnustatud spetsialistiga.

Eelmisel nädalal selgus pärast MRT-uuringut, et Kirdi õlg sai loodetust vähem viga, aga operatsiooni võimalus polnud kordagi päevakorrast maas. „Aga ka sellesse pole vaja paaniliselt suhtuda,” märkis Eesti rekordimees ETV saates "Ringvaade".

Eesti Päevalehele ütles sportlane, et vaatab Tokyo olümpia poole optimistlikult, soovides seal mitte üksnes osaleda, vaid ka saavutada hea tulemus. „Asja tuleb suhtuda tõsiselt ja vigastus korralikult välja ravida. Hooaeg oli pikk ja lõppes hilja, see tähendab, et järgmine tiitlivõistlus tuleb varem vastu,” lausus Kirt.