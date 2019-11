Magnus Kirt: juba teisel päeval pärast operatsiooni olin tagasi trennis

"Õlg veel selline ei ole, et oda kätte võtaks, aga progress selline nagu ta on, pakub mulle mingit rahulolu. Iga päevaga võin end järjest rohkem liigutada," sõnas Kirt, kirjutab ERR Sport.

"Käele ma saan teha biitsepsi harjutusi, triitsepsi harjutusi, erinevaid hoidmisi, kummilindiga harjutusi, erinevaid liikumisi. Suures pildis saame kõik teha, aga lihtsalt sellist topispalli trenni, mis sügise hulka kuulub, seda ei saa hetkel teha," selgitas Kirt.

"Teisel päeval pärast operatsiooni olin ma juba trennis ja väga pikalt ei ole ma koju lebama saanud jääda - ega ei tahtnud ka. Kodus lebada on ikkagi halvem, kui hoida enda füüsiliselt aktiivsena. See muidugi ei kvalifitseeru odaviske trennina, aga vähemalt mingisugune aktiivsus. Vigastusse tuleb muidugi tõsiselt suhtuda, aga see ei saa olla selline, mis mind murelikuks teeb ja rivist välja lööb," lisas Kirt.