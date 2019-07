Magnus Kirt jätab Luzerni võistluse vahele, kuid on Monaco Teemantliiga etapil taas stardis

„Magnus otsustas Luzerni võistluse vahele jätta ja keskenduda Monacole. Kuna pöid andis viimases visketrennis tunda, siis otsustasime riske maandada. Läksime rahu andmise ja ravimise teed,“ põhjendas Kirdi treener Marek Vister Delfi Spordile.

„Kuna Monaco võistlus on juba reedel, siis oleks olnud lühikese aja jooksul kaks jõuproovi. Me ei tahtnud riske võtta ja seetõttu Luzerni ei sõitnud. Neljapäeval asume juba Monaco poole teele,“ lisas Vister, et midagi tõsist lahti ei ole ning pikka hooaega silmas pidades tuleb targalt tegutseda.

Luzernis on eestlastest stardis naisodaviskaja Liina Laasma.

Reedesel Monaco võistlusel on Kirdi suured konkurendid samuti rivis. Kohal on sakslased Andreas Hofmann ja Thomas Röhler, tšehh Jakub Vadlejch ning Taipei odaviskaja Chao-Tsun Cheng.