Magnus Kirt: järgmine hooaeg ei pea algama maikuus, kuid juuniks pean viskekorda saama

Millal tohib Magnus Kirt jälle oda visata? "Järgmise aasta suvel. Siin ei tohi teistmoodi mõelda," vastas Kirt, kirjutab ERR Sport. "Vigastused käivad spordiga kaasa ja järgmine hooaeg ei pea algama kohe maikuus, aga juuniks peab olema suutnud ennast viskekorda saada."

"Kuna ma üldse oda kätte võtan? Seda ajalist määra ei oska ma täpselt öelda," tõdes Kirt. "Kui midagi teha ei saa, siis midagi saab ikka teha. Kui ma muidu võtan [oda kätte] jaanuaris, siis loodan, et kui on õige aeg oda kätte võtta, ei ole see väga palju hiljem kui ta muidu on olnud."