Magnus Kirt edasilükkunud olümpiast: iga päev, mis juurde saan, on boonus

Tokyo olümpiamängude korraldajad teatasid, et tänavu suveks planeeritud olümpia lükkub koroonaviirusest tingitud olukorra tõttu aasta võrra edasi. Selle poolt olid nii Jaapani olümpiakomitee kui ka Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK).

Uudis kõlas positiivselt mullusel MMil saadud õlavigastusest taastuva odaviskaja Magnus Kirdi jaoks. „See otsus annab mulle aega juurde. Iga päev, mis ma juurde saan, on boonus," sõnas Kirt. „Saan riskivabamalt tegutseda ega pea samme nii kiiresti võtma."

Olümpia edasilükkumine, ei tähenda siiski seda, et Kirt laseks rihma lõdvaks ja jääks jalad seinal puhkama. „Sellel otsusel ei tohi lasta ennast uinutada. Usun, et suvine võistlushooaeg mingil kujul ikkagi toimub," märkis Kirt ning lisas, et loodab suvel siiski võistelda.

Olümpiamängude edasilükkamine tekitab suurt segadust kergejõustiku rahvusvahelises kalendris. Tuleval suvel oli USAsse planeeritud MM-võistlused. Samas pole veel teada, kas kaks nii olulist võistlus ühele hooajale mahuvad.

„Ühel suvel olümpia ja MMi korraldamisega läheb päris kitsaks," nentis Kirt. „Tänavu suvel pidi samuti olema kaks suurt võistlust: olümpia ja EM. Ühel võistlusel on kindlasti suurem kaal, kuid tõsiselt tuleb võtta mõlemat."

Esialgu pole teada, mis saab augustis Pariisi kavandatud kergejõustiku EMist.

