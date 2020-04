Magnus Kirdi treener Indrek Tustit: oleme väga rahul, et olümpiat tänavu pole

Kas praegune olukord mõjutab sportlasi ka vaimselt? "Sportlased, kellega mina töötan, teevad rutiinselt oma tööd ja ootavad seda hetke, mil saab uuesti võistlema hakata ja ei ole mentaalsuse kohapealt midagi eriti muutunud," rääkis Tustit ERR-ile. "Keegi veel väga hulluks ei ole läinud. Kõik, keda mina tean, on võtnud suhteliselt rahulikult ja arvavad, et võistelda saab suve keskpaigas – teevad oma plaanid ümber ja ootavad."

Kuidas käib praegu Magnus Kirdi käsi? "Käsi võiks käia võib-olla natukene vabamalt, aga käib muidu päris hästi! Meie plaan, mille olime teinud, teades, et olümpia on ikkagi aastal 2020, me siiamaani järgime seda ja me ei ole hakanud seal midagi muutma. Loomulikult oleme me väga rahul, et see 2020. aastal pole."