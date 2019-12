Magnus Kirdi hõbemedal jõudis spordimuuseumisse

Eesti Spordi ja Olümpiamuuseumi projektijuhi Priit Tõnissoni sõnul on rõõmustav, et Kirdi võidetud hõbemedal jõudis nii kiiresti pärast MM-i laiema avalikkuse ette vaatamiseks. „Tegemist on kergejõustiku selle aasta tähtsaima võistluse medaliga ja Magnus on sportlane, kelle käekäik paljudele eestlastele korda läheb,“ lisas Tõnisson.

Doha MM-il tagas Kirdile hõbemedali teises voorus visatud 86.21 meetrit. Kulla võitis Anderson Peters (86.89) Grenadast ja pronksi Johannes Vetter (85.37) Saksamaalt.

Spordimuuseumi keldrigaleriis on avatud ka näitus „Meie oma odavise“, kus saab näha Kirdi 2018. aasta Euroopa meistrivõistluste pronksmedalit ja Andrus Värniku 2005. ja 2003. aasta maailmameistrivõistluste kuld- ja hõbemedalit. Samuti on näitusele välja pandud erinevaid odasid, treeningvahendeid, jalanõusid, riietust, medaleid ja palju muud.