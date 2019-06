Magnus Kirdi abiline rekordiviskest: väga võimas kogemus, järgmine verstapost on ületatud

"Ei saaks öelda, et just kivi langes südamelt, aga sportlase jaoks on järgmine hea verstapost ületatud,“ sõnas kohapeal võistlust jälginud Kirdi abiline Marek Vister, kirjutab Õhtuleht.

„Tulemus mind otseselt ei üllatanud, sest teades, mis võimed Magnusel on, siis ta oli selleks ka eelnevalt võimeline."

Kirdi teise vooru katset, mis tõi uue rekordi, pidid huvilised kaua ootama, kuna vahetult enne eestlast toimusid staadionil mitmed autasustamised. "Keegi hüppas, tseremooniad, see kõik töötas omamoodi Magnuse kasuks, ajas teda mentaalselt närvi, mõtles, et tulge siia, ma nüüd viskan,“ lausub Vister.

