Maailmarekord ja ebaõnne jada. Hausenberg ei jäta jonni: Soomes teen seitsmevõistluse kindlasti lõpuni, kartust jooksu ees ei ole

Küsimuste küsimus: kas ja millal lõppeb Hausenbergi ebaõnne jada mitmevõistluses ja ta suudab kriitikutele tõestada, et lööb ikkagi just kümnevõistluses läbi? Praegu on seis omapärane: ta hoiab enda käes 5873 punktiga U18 vanuseklassi seitsmevõistluse maailmarekordit, kuid meeste vahenditega pole kümnevõistlust suutnud nullideta lõpuni teha ja seetõttu on rekord sel alal vaid 6568. Maailmas pole ilmselt ühtegi teist mitmevõistlejat, kelle seitsmevõistluse ja kümnevõistluse rekordite vahe oleks nii väike.

Nädalavahetusel Eesti sisemeistrivõistlustel teivas- ja kaugushüppes vastavalt 5.30 ja 7.59ga kullad noppinud ja 60 m sprindis 6,85ga pronksi pälvinud 21aastane Hausenberg on Eesti kergejõustikus mitmes mõttes väga eriline – ja erutav – sportlane, kes tekitab emotsioone ja pakub kõneainet. Võistelda talle meeldib. Näiteks kui antaks välja eriauhind sportlasele, kes kõige rohkem võistleb, kuuluks see kindlasti Tartus vanaema Karini juhendamisel harjutavale Hausenbergile. Sisehooajal on tal kõikide alade peale kokku tehtud juba 44 starti.

Noore mehe üksikalade tulemused on võimsad, paraku pole ta juba pikka aega suutnud ühtegi ilusat seeriat kokku panna ja see on tekitanud paljudes suuri kõhklusi-kahtlusi.