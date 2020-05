Lõpuks koju pääsenud Eesti kergejõustiklane: kolmenädalasest treeninglaagrist sai üheksa nädalat Keenias lukus olemist

"Lõpuks kodus! Kolmenädalasest treeninglaagrist sai lõpuks üheksa nädalat Keenias lukus olemist. Keenia lennuliiklus suleti 25. märtsil ning alates sellest ajast on seda mitu korda pikendatud," kirjutas Allase täna õhtul sotsiaalmeedias.

"Alles täna pikendati kehtivaid piiranguid veel 21 päeva. Mina ei oleks pikemat sealviibimist normaalselt üle elanud, sest Keenias alanud vihmaperiood ja sellega kaasnevad viirused ning hallitus muutsid mu tervisliku seisu piisavalt halvaks, et normaalselt trenni teha enam ei saanud. Lisaks ootasid kodus erinevad kohustused ning rahaline seis hakkas kriitiliseks minema," tunnistas Allase.

Seejärel kirjeldas keskmaajooksja pöörast seiklust, mis eelnes kojulennule: "Eelmise nädala keskpaigas avanes võimalus osta pilet erilennule, mis läks Londonist Keenia kodanikke ära tooma. Aga isegi sellega ei olnud lugu nii lihtne, et ostad pileti, istud lennule ja lendad koju. Lisaks sellele, et selle pileti hinnaks oli 1660 eurot, tuli Keenia politseist saada luba Nairobisse sisenemiseks, leida transport Nairobisse ning jõuda sinna enne õhtust (19:00-05:00) liikumispiirangut. 72-24h enne lendu tuli teha koroonatest ning näidata selle negatiivset vastust lennujaamas. Ning kuidagi tuli edasi liikuda ka Londonist Eestisse. Meie seitsmesest pundist otsustasid seda võimalust kasutada ainult kaks inimes. Ma võin juba etteruttavalt öelda, et kõigis eelpool nimetatud etappides oli erinevaid takistusi, mida oli vaja ületada."

"Nende takistuste ületamine oleks olnud praktiliselt võimatu ilma toetavate inimesteta. Eesti aukonsul Keenias Kadri Humal Ayal, kes hoidis meid pidevalt infoga kursis ning aitas jooksvalt lahendada tekkinud probleeme. ÜRO keskkonnaprogrammi (UNEP) Eesti alaline esindaja Keenias Ado Lõhmus, kes aitas meid transpordi ning elukohaga Nairobis. Ning loomulikult tuleb tänada minu muretsevat ema Eve Lauri, Aili Avi ning Türi Kogukonnaseltsi, kes minule suureks üllatuseks korraldasid antud ettevõtmise finantseerimiseks toetuste kogumise," saatis Allase tänusõnad paljudele inimestele, kes kogusid tema toetamiseks üle 2000 euro.