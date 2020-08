Lõviosa Eesti paremaid kümnevõistlejaid on siirdunud harjutama USA-sse Georgiasse, kuid Art Arvisto treeningurühm on hea näide, et 8000-punkti-mehi osatakse endiselt kasvatada ka siinmail. Atleedid on võrdsel tasemel, piitsutavad üksteist ja pundi rekord on viimasel ajal liikunud kiiresti käest kätte. Mullu mitmevõistluse võistkondlikul EM-il kuldmedali võitnud Kristjan Rosenberg viis margi 8033-ni, esmalt lõi selle tänavu Rakveres üle Taavi Tšernjavski (8086), pärast seda Risto Lillemets (8133) soolovõistlusega Eesti meistrivõistlustel.

Tegime lõbusa eksperimendi ja uurisime kõigi kolme käest – vestlesime iga sportlasega eraldi –, kes on triost kõige enesekindlam, kõige targem, kõige tugevam, kõige parem laulja, vaidleb treeneriga kõige rohkem, küündib esimesena 8300 punktini jne. Täielik üksmeel valitses tosina küsimuse puhul ainult neljas. Igal juhul annavad vastused märku tiimi heast keemiast.