Laupäevase Tartu Linnamaratoniga kulmineerub viies Kuubiku hooaeg

Sarja kuuluvad kuus üritust: Tartu Maraton, Tartu Maastikumaraton, Tartu Rattaralli, Tartu Rulluisumaraton, Tartu Rattamaraton ja Tartu Linnamaraton. Arvesse läheb neli paremat tulemust.

Suurfavoriit oma kolmandale järjestikusele üldvõidule on Sander Linnus, kes küll enne linnamaratoni on alles 70. kohal (3082 punkti), kuid sarja punktiloogikat (tal on enne laupäeva punkte ainult kolmelt maratonilt) ja mehe jooksutaset arvestades peaks üldvõit olema tema jaoks pelgalt vormistamise küsimus.

Naiste konkurentsis on olukord meestega analoogne. See tähendab, et ka naiste pingereas on tiitlikaitsjal Reeda Tuula-Fjodorovil praegu kirjas kolm maratoni, kuid suure tõenäosusega finišeerib Tuula-Fjodorov linnamaratonil teadmisega, et on nüüd Kuubiku sarja kolmekordne võitja.

Enne linnamaratoni on sarjas punkte saanud juba 11 740 inimest. Tabeliseisuga on võimalik tutvuda SIIN.