Laupäeval toimub Pärnus kõrgetasemeline kergejõustikuõhtu

Pärnu linna initsiatiivil ellu kutsutud kergejõustikuõhtu toob pärnakate ette arvukalt Eesti meistrivõistluste medaliomanikke. Sihikule võetakse mitmed Pärnu Rannastaadioni rekordid.

Meeste 100 meetri jooksus tuleb hooaja marki püüdma talvel 60 meetri distantsil Eesti rekordi püstitanud Karl Erik Nazarov (isiklik rekord 10,61). Eesti tänavuse hooaja parim aeg on Henri Sai poolt Eesti meistrivõistlustel joostud 10,53 sekundit. Stardis on ka kiire lätlane Janis Mezitis (isiklik rekord 10,55) Staadioni rekord on 10,40 sekundiga ukrainlase Aleksandr Sokolovi nimel. Naiste 100 meetri sprindis on favoriidiks Eesti juunioride 200 meetri rekordiomanik Ann Marii Kivikas. Pärnu Rannastaadioni rekord (11,63) kuulub eelmise aasta samalt võistluselt lätlanna Sindija Bukša nimele.

800 meetri jooksus lähevad kiiret jooksu tegema Eesti meistrivõistluste neli paremat meest: Karel-Sander Kljuzin, Rasmus Kisel, Enari Tõnström ja Sten Ütsmüts. Esikohamõtetega on stardis ka takistusjooksu rekordimees Kaur Kivistik ning Leedu meister Benedictas Mickus. Pärnu staadioni kiireima aja sellel distantsil (1.48,8) jooksis Rein Tölp juba 55 aastat tagasi.

Naistest on esikohapretendentideks Helin Meier ja Laura Maasik. Pärnus selguvad ka Eesti Kergejõustikuliidu algatatud Eesti Staadionijooksu sarja tänavused üldvõitjad.

110 meetri tõkkejooksus on eeldatavad kiiremad Keiso Pedriks (isiklik rekord 13,91), Johannes Treiel (14,11) ja soomlane Valtteri Kallokulju (14,16). Meeste eesmärgiks on ka staadioni rekordi (13,94) alistamine. Naiste tõkkesprindis läheb kiiret aega jahtima Kreete Verlin.

Meeste 400 meetri tõkkejooksus on Pärnust pärit Eesti meistri Jaak-Heinrich Jagori (isiklik mark 49,37) tugevaimaks vastaseks lätlane Maksims Sincukovs (49,83), kes on seadnud sihiks Viktors Lacise 2001. aastal püstitatud Läti rekordi (49,60) ületamise. Hetkel kehtiva Pärnu staadioni rekordi (50,54) jooksis Marek Helinurm juba 1992. aastal.

Noorte sportlaste palvel kavva võetud 4x100 meetri teatejooksus lähevad Eesti juunioride koondislased Ann Marii Kivikas, Triine-Marie Land, Eliise Anijalg ja Liisa-Maria Truupõld püüdma Eesti juunioride rekordit (47,12). Pole võimatu, et ühes juunioride margiga langeb ka kolm aastat tagasi Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi naiskonna poolt joostud Pärnu Rannastaadioni rekord (46,49).