Laupäeval selguvad Tallinnas Euroopa aasta kergejõustiklased, nominentide seas on ka Magnus Kirt

Noblessneri sadamalinnakus, PROTO avastustehases kuulutatakse välja Euroopa aasta kergejõustiklased naiste, meeste ja "Tõusva tähe" kategoorias. Hääletusel osalesid fännid, ajakirjanikud, Euroopa Kergejõustikuliidu liikmesriigid ja spetsiaalne Euroopa Kergejõustikuliidu ekspertide grupp.

Aasta kergejõustiklaste auhindu antakse välja alates 1993. aastast. Eelmisel aastal osutus meestest võitjaks Prantsusmaa kümnevõistleja Kevin Mayer, naistest Suurbritannia sprinter Dina Asher-Smith.

Parima meeskergejõustiklase nominentide seas on ka Doha MMil hõbedale tulnud, Teemantliiga finaalis triumfeerinud ja suvel Eesti rekordi 90.61ni viinud odaviskaja Magnus Kirt. Lisaks pääsesid nelja finalisti sekka vasaraheitja Pawel Fajdek (Poola), kettaheitja Daniel Stahl (Rootsi) ja 400 m tõkkejooksja Karsten Warholm (Norra). Kolme finalisti asemel on sel aastal neli, sest kaks kandidaati said võrdselt hääli.

Aasta naiskergejõustiklase nominendid on sprinter Dina Asher-Smith (Suurbritannia), pikamaajooksja Sifan Hassan (Holland), kõrgushüppaja Maria Lasitskene (neutraalse lipu all võistlev Venemaa sportlane) ja kaugushüppaja Malaika Mihambo (Saksamaa).