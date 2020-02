Lasnamäel toimuval rahvusvahelisel mitmevõistlusel tuleb starti ka MM-hõbe Maicel Uibo

Mitmevõistlusel osalevad kümne riigi sportlased. Lisaks Eesti mitmevõistlejatele asuvad võistlustulle Ukraina, Hispaania, Prantsusmaa, Poola, Suurbritannia, Norra, Soome, Iirimaa ja Läti mitmevõistlejad.

Meeste seitsmevõistlusel on osalejaid 16. Starti on tulemas kolm mitmevõistlejat, kelle tippmargid on tugevamad kui 6240 punkti.

Rahvusvaheline mitmevõistlus sai täna täiendust Eesti parima mitmevõistleja Maicel Uibo näol. 2018. aasta sisemaailmameistrivõistluste pronksmedali mehe isiklik rekord on 6265 punkti.

Paremuselt teise isikliku tippmargiga on Tallinnasse tulemas ukrainlane Oleksiy Kasyanov, kes on seitsme alaga kogunud 6254 punkti.

Esmakordselt on Lasnamäe kergejõustikuhalli tulemas Euroopa valitsev sisemeister Jorge Urena Hispaaniast. Urena seitsmevõistluse tippmargiks on 6249 punkti!

Kohale on tulemas ka kaks prantsuse mitmevõistlejat, Ruben Gado ja Jeremy Lelievere, isiklikud rekordid on vastavalt 6014 ja 5997 punkti.

6000 punktist tulemust võib oodata ka Paweł Wiesiołekilt Poolast. Seni on mehe 7-võistluse tippmargiks 5986 ning kümnevõistluses 8204.

Eesti esinumbrid üheteistkümnendat korda toimuval Rahvusvahelisel mitmevõistlusel on äsja USA-st Eestisse saabunud Maicel Uibo (Ind, 6265 p) ja Karl Robert Saluri (KJK Järvala, 6051 p).