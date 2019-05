Kuus nulli? Galeta avaldas asjaolud, miks avavõistlus ebaõnnestus

Mullu isikliku rekordi 20.13ni viinud 36-aastase Kristo Galeta hooaja avaetteaste Randvere kooli staadionil toimunud heitjate seeriavõistlusel ebaõnnestus, kuuest katsest ei läinud mõõtmisele ükski. Kuul potsatas enamjaolt silma järgi hinnates 19 meetri kanti. Võidu võttis 19.05ga soomlane Arttu Kangas, Jander Heil sai kirja 18.56.

„Olen rabe veel. Ma ei ole neli päeva üldse harjutanud,” avaldas Eesti rekordit 20.53 jahtiv Galeta, miks ta seekord tõukeringis nii ebakindel oli ja üle astus. „Teisipäeval tegi doktor Madis Rahu õlga süsti, täna võistlemine oli risky business. Praegu polnud käes mingisugust toonust. Tegelikult pidanuksin viis päeva puhkama, aga ei tahtnud esimest võistlust liiga kaugele lükata. Toonuse saavutamiseks oleksin pidanud vähemalt ühe korra trennis tõukama ja veidi ülakeha treenima.”

Kaks korda opereeritud õlg on tegelikult juba mitu aastat hell olnud. „Viimases Türgi laagris andis natuke tunda, põletik jäi sisse. Doktor Rahu ütles, et jõusaalis ei tohi ma mõnda harjutust - näiteks svungi - teha, sest need mõjuvad õlale halvasti,” rääkis Galeta, kes siiani oli seda harjutust ikka teinud. „Jalgade jõud on väga suureks läinud, tahtsin ülakeha ka tugevamaks saada.”

Järgmise etteaste teeb Galeta reedel Tartus Gustav Sule memoriaalil. „Tegelikult on vorm väga hea,“ kinnitab ta. „Ma ei pabista, treeningul olen teinud häid tulemusi. Enne süsti lendas kuul trennis üle 20 meetri. Mul ongi nii, et kas tuleb hästi või ei tule üldse, vahepealset varianti ei ole.”

Ka Galeta etteastet kõrvalt vaadanud odaviskaja Tanel Laanmäe kinnitas, et kuulitõukaja on tegelikult heas hoos - mõnes trennis on raudmuna kümmekond korda maandunud 20 meetri kanti. Laanmäe ise lükkas kerge säärelihaseprobleemi tõttu avastarti edasi, kuid temagi kavatseb reedel Tartus võistlustulle astuda.