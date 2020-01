Küsimus ministrile ja võrdõigusvolinikule: miks toetab riik LGBT rongkäiku ja invasportlasi, aga väärikas eas kergejõustiklasi mitte?

Lembit Talpsepp (paremal) leiab, et kesk- ja vanemaealisi kergejõustikuveterane ei kohelda teistega võrdselt. Fotokollaaž

Eesti Kergejõustikuveteranide Assotsiatsiooni (EKVA) president Lembit Talpsepp tahab selgust, kas Eestis valitseb võrdne kohtlemine või mitte. "Kui LGBT rongkäikude läbiviimist kui liikumisharrastust toetatakse riiklikult suure summaga, siis miks kesk-ja vanemaealised spordiharrastajad, keda siiski on tuhandeid ehk oluliselt rohkem, on neist halvemad, et riikliku tegevustoetust ei vääri," küsib Talpsepp.