Kurb reaalsus: Nigeerias jäid kuus lapssportlast dopinguga vahele

Juhtunu avaldas Nigeeria antidopinguagentuuri liige Femi Ayorinde, kes möödunud nädalavahetusel esines rahvusvahelisel veebiseminaril, mis keskendus just dopingukultuurile spordimaailmas.

"Alla 14 aasta vanused lapsed hakkasid Nigeerias kasutama dopingut ning see näitab, et tegu on probleemiga," vahendas kohalik ajaleht Punch Ayorinde sõnu, kelle teatel jõudsid lapsed dopinguni treenerite ja abipersonali kaudu. "Selle probleemiga tuleb tegeleda. Nigeeria võitleb dopingu vastu, kuid me ei tööta selle nimel piisavalt. Sellist ohtu tuleb rohkem teadvustada."

Kohalik spordipsühholoog Olufemi Adegbesan rõhutas, kuidas dopingu tarvitamine seab tervise ohtu. "Võistlemine hakkab pihta juba rohujuure tasandil ning peame sellest probleemist rohkem rääkima. Doping on tervisele tõsine oht ning ühtlasi toob häbi riigile."