Kümnevõistleja Karel Tilga on saavutanud trumpalal uue taseme

Kergejõustikuhooaeg on aeglaselt käivitumas. Eesti sportlaste osas siiani väga palju raporteerida ei ole olnud, kindlasti ületab aga uudisekünnise Karel Tilga (22) kena areng kettaheites. Kui varem oli mehe mark 46.00, siis nüüd on ta juba kolmel korral oluliselt kaugemale heitnud – 29. mail viis tipptulemuse Tartus 48.79-ni, päev hiljem heitis Võrus 47.41 ja nädal tagasi taas Tartus 48.51. Tundub, et kümnevõistlejate unelmpiir 50 meetrit on vaid aja küsimus. Areng iseenesest oli loogiline ja oodatav, sest mullu Tilga trauma tõttu täisvõimsusega heita ei saanud.

Tilga tõukas Tartus kuuli 15.38, mis tähistab isiklikku rekordit välitingimustestes. Samas talvel sai ta USA-s kirja 15.55.

Ilusate rekorditega avas hooaja ka kümnevõistleja Taavi Tšernjavski (25), kes tõukas Tallinnas heitjate seeriavõistlusel kuuli 15.00 ja heitis ketast 48.88. Siiani oli ta laeks 14.56 ja 47.60. Talvel üllatuslikult Maicel Uibo ees seitsmevõistluses Eesti meistriks tulnud Risto Lillemets (22) sai heitjate seeriavõistlusel kirja 13.82 ja 43.53. Kuulitõukes parandas ta kolme sentimeetriga küll oma välismarki, kuid tasub meenutada, et talvel tõukas ta raudmuna koguni 15.00.