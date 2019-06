Hooaja algus on ootusi ületanud: sissejuhatuseks põrutas Eesti rekordimees Vantaas 89.33, reedel said tartlased Tamme staadionil imetleda 87 meetri ja 65 sentimeetri pikkust kaart. Samal ajal ei saa öelda, et kõik oleks muretu, keha pole olnud ideaalses korras.