Kui Eesti parim naiskaugushüppaja Ksenija Balta talvel ühe korra võistles, siis teiste hüppealade varasematest valitsejannadest pole olnud midagi kuulda. Eesti Päevaleht uuris, mis neist saanud on ja kas parimas sportlaseas naistel on kavas uuesti võistlema hakata. Selgub, et igaühel on oma mure. Kellel avastati väsimusmurd, kelle õlul on pärast lahutust varasemast veelgi suurem koorem ja kes otsib uut treenerit.