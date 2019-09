Ksenija Balta sai vigastada ja jääb MMilt eemale

"Ksenija tundis soojenduse ajal kubemelihases midagi. See segab teda nii palju, et täna ta ei võistle," kinnitas Balta treener Andrei Nazarov Eesti Päevalehele ja Delfile.

Nazarov lisas, et lähiajal minnakse kindlasti arsti juurde uuringutele, kuigi esmapilgul ei tundu vigastus kuigi tõsine.

Balta on tänavu hüpanud kaugust 6.53, MMi osavõtunorm on 6.72. Viimane päev normi täitmiseks on homme.