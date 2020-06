Ksenija Balta: mulle tundub siiani, et olen 21-aastane

2006. aastal, olles toona vaid 19, võttis Nissist pärit naine ühe suve jooksul Eesti rekordi enda nimele nii 100 ja 200 meetri jooksus kui ka kaugushüppes, kerkides hoobilt meie tuntumate naissportlaste hulka. Kolm aastat hiljem krooniti ta juba Euroopa sisemeistriks.

"Ütleme nii, et mingil hetkel noorena sattus n-ö staarihaigus peale küll," naerab Balta nüüd, aastaid hiljem. "Aga mul on väga palju vedanud nende inimestega, kes on minu ümber - ema, isa ja Andrei (Nazarov). Ema tõi mind väga kiiresti pilvedelt alla. Ta ütles, et need on küll head tulemused, aga tõeline sport algab kusagilt mujalt ja ma pean kõvasti tööd edasi tegema."

Olgugi et Balta hakkas varakult kergejõustiklasena noorteklassides silmapaistvaid tulemusi näitama, ei teinud ta lapsena sugugi igapäevaselt trenni, nagu eeldada võinuks.

"Ka selline aeg on ette tulnud, kus näiteks sõbrannadega väljas tolgendamine tundus jube põnev ja tähtis tegevus. Kogu selle asja suur pluss oli muidugi see, et me vähemalt liikusime kogu aeg. Keegi ei läinud kellegi koju lihtsalt istuma või telefonis olema. Tol ajal polnudki kellelgi personaalseid telefone ja arvuteid kodudes. Õnneks möödus mul puberteet üsna ladusalt. Kuni üheksanda klassini tegin ma ainult kaks korda nädalas trenni. Tänapäeval tehakse selles eas oluliselt rohkem trenni, aga mul oli siis palju vaba aega."

Balta ei tunne sisimas veel sugugi, et on jõudnud tippsportlase mõistes soliidsesse ikka.

"Kui vahel keegi minu käest küsib, kui vana ma olen, siis ma jään mõtlema, sest mulle tundub siiani, et olen umbes 21-aastane. Ma arvan, et nii peabki olema. Vanus on kõigest number, aga see, kui vana sa tegelikult oled, sõltub sinu enda lähenemisest," räägib Balta.

Värskes saates tuleb muuhulgas juttu Balta sportlastee raskematest hetkedest, sotsiaalmeedia rollist tänapäeva tippspordis, soovist seitsmevõistluses end veel korra proovile panna ja tänavusest välishooajast.

