Ksenija Balta: kõik on praegu pea peale pööratud

"Peale seda, kui teatati, et olümpiamängud sel aastal ei toimu ja need lükati aasta võrra edasi, siis ma korra võtsin veidikese aja maha, et teha mingi uus plaan," lausus Balta ERR-ile. "Kõik on praegu pea peale pööratud. Tuleb mõelda parim viis, kuidas järgmiseks aastaks oleks jõudu ja jaksu."

Eelmisel nädalal peatas rahvusvaheline kergejõustikuliit Tokyo olümpiamängude kvalifikatsiooniperioodi 1. detsembrini. "Mingil määral oli see väga üllatav, et niimoodi tehti. Järjekordselt on see selline hetk, kus jälle pead midagi ümber mõtlema!" lausus Eesti rekordi 6.87 omanik.

"Kui alguses harjud mõttega, et võistlused toimuvad sügise poole ja sul on mingi eesmärk, et täita olümpianorm... see võeti ka ära! Palju on mõtlemist ja arutamist, kuidas järgmiseks aastaks kõige paremini valmistuda. Praegu tuleb meie kui sportlaste jaoks ülimalt pikk ettevalmistusperiood järgmiseks talveks."