Ksenia Balta jahib nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel olümpianormi

Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel tuleb oma põhialal kaugushüppes starti ka olümpianormi jahtiv Ksenija Balta. Lisaks teevad tippudest kaasa Marek Niit, Jander Heil, Karl Erik Nazarov, Kätlin Piirimäe, Õilme Võro, jpt.

Meeste 60 m distantsil tasub jälgida Henri Saia (SK Altius), Ken-Mark Minkovskit (Audentese SK), ja Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev). 200 m tuleb Saia ja Minkovskiga tiitli nimel võitlema Eesti rekordimees Marek Niit (KJK Saare). Niit on üles antud ka 400 m jooksus, kus peamisteks konkurentideks on valitsev selle ala meister Lukas Lessel (SK Elite Sport) ning suvel kiireid sprindiaegu näidanud Rivar Tipp (TÜ ASK).

Naiste 60 m ja 200 m sprindidistantsidel tuleb rajale Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi), kellele pakuvad konkurentsi Marit Kutman (TÜ ASK), Karoli Käärt (Audentese SK) ning Anna Maria Millend (Audentese SK).

Veerandmailerid Helin Meier (KJK Nõmme), Liis Roose (TÜ ASK) ning Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev) peaksid üksteise vahel jagama 400 m distantsil Eesti meistrimedalid. Eelmainitud järjestuses lõpetasid sportlased mullustel Eesti talvistel meistrivõistlustel.

Selle nädalavahetuse üks põnevamaid heitlusi tõotab tulla meeste 60 meetri tõkkejooksus. Meistritiitlit läheb jahtima Karl Erik Nazarov (Audentese SK), Hans-Christian Hausenberg (Tartu SS Kalev), Johannes Treiel (KJK Saare) ning Keiso Pedriks (Tallinna SS Kalev). Sisehooajal on kõige nobedamalt tõkkeid ületanud Nazarov, kes tulemusega 7.84 püstitas 4. veebruaril Tartus Eesti noorsoorekordi.

Diana Suumann tuleb naistest favoriidina rajale 60 m tõkkesprindis.