Kristel Berendsen: Eesti koondis läheb Superliigat kindlasti võitma

Eestile lisaks teevad kaasa kaheksa riiki: Ukraina, Valgevene, Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia, Holland ja Šveits, neist Holland on esindatud vaid naiskonnaga. Võistkondlikku arvestusse lähevad kolme parema mehe ja kolme naise tulemused.

Kaks aastat tagasi Tallinnas peetud Superliiga võitis Ukraina koondis, Eesti sai teise koha. Seekord võib suurimateks konkurentideks pidada Ukrainat ja Prantsusmaad. Eesti koondise juht Kristel Berendsen kinnitas, et Lutskis minnakse starti kõrgete sihtidega. "Kindlasti läheme võitma. Usun, et kui kõik koondislased teevad nii-öelda oma tulemuse ära, siis on see väga reaalne eesmärk. Meie koosseis on väga hea ja viimast korda peetavat võistlust oleks ju tore Euroopa meistritiitliga lõpetada," kommenteeris Berendsen.

Eesti koondis EMil:

Mehed:

Maicel Uibo (rekord 8514 punkti, hooaja parim tulemus 8353 punkti)

Janek Õiglane (8371; 8050)

Kristjan Rosenberg (7950; 7950)

Risto Lillemets (7853; 7853)

Naised:

Grit Šadeiko (6280; 6162)

Mari Klaup-McColl (6023; puudub)

Kristella Jurkatamm (5519, 5143)

Hanna-Mai Vaikla (5356; 5100)

Konkurentidest on oma riigi koondiste eest väljas mitmed tiitlitega pärjatud sportlased: 2019. aasta Euroopa sisemeister Jorge Ureña Hispaaniast, mitmel tiitlivõistlusel medaleid võitnud kogenud ukrainlane Oleksiy Kasyanov, Pekingi olümpial hõbedale tulnud ja 2014. aasta Euroopa meistriks kroonitud ning veel mitmeid tiitlivõistluste medaleid võitnud valgevenelane Andrei Krauchanka ja Berliini EMi pronksimees Vitali Zhuk samuti Valgevenest.