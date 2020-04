Kreete Verlini USA-seiklused: šokeeriv uudis, ootamatult lihtne lahendus ja arenguhüpe

Sisehooajal USA-s Washington State University eest võisteldes robinal isiklikke rekordeid uuendanud Kreete Verlin sai möödunud talvel Eesti meedias teenimatult vähe tähelepanu. Parandame selle vea. Nõmmelt pärit Verlin, kes hakkas kergejõustikuga tegelema Krista Valgepea juhendamisel, saavutas talvel juba mõnda aega oodatud tõusu. Kaugushüppes on ta uus isiklik rekord 6.32 (Eesti kõigi aegade siseedetabelis 8.), 60 meetri tõkkejooksus 8,30 (7.), 60 m siledas sprindis 7,44 (5.-6.) ja 200 m jooksus 24,00 (3.).

Eesti Päevaleht uuris Verlinilt, mis on aidanud ta paremate tulemusteni. Tuleb välja, et head resultaadid sündisid veel tervisehädade kiuste, mitmekülgne atleet trotsis võistlushooajal vapralt nii varbaluumurdu kui ka ägedat mükoplasma kopsupõletikku. Ja Verlini kogu USA-seiklus, mis nüüdseks on lõppenud, oli paras sõit Ameerika mägedel. „Ma ei vahetaks seda kogemust millegi vastu. Tegelikult tuli see piin ja kannatus mulle lõppkokkuvõttes kasuks,” usub Verlin, kel tekkis minekul probleem sellega, et USA ülikooli võistlussüsteem kvalifitseeris ta esiti profiks ega tahtnud näidata rohelist tuld.