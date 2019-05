Kõrgushüppes nulli saanud Saluri jääb toetuseta: ilma rahata on raske teha

"Mul hüppepõlv segas veidi, proovikatset oli väga raske teha," tunnistas Saluri ERR-ile ebaõnnestunud kõrgushüppest. "Läksin lihtsalt selle peale, et esimene kõrgus on reaalne proovikatse."

Samas tõdes Saluri, et ei kavatse võistlust pooleli jätta. "Nüüd on üks selline variant, et teha lihtsalt treening. Kui tundub, et tõkkeid joosta ei saa, jooksen lihtsalt läbi ja võtan järgmise ala, et midagi teha saaks."

"Eks kõige valusam on see, et kümnevõistluses on selline asi nagu IAAF Challenge, milles läheb kolme parima võistluse keskmine arvesse ja esimesed kaheksa saavad rahalist toetust. Ma läksingi selle järele ja nüüd on jama see, et kuna maksimaalselt on mul kaks võistlust alles ja need läheksid kirja, siis selle ma kaotasin praegu ära. Nagu ikka, kümnevõistlejale on toetused tähtsad ja ilma rahata on raske teha. Ma pean siin otsima variante, kuidas mingitki taastusravi endale teha, mul on ikkagi vaja vigastused korda saada, et oleks võimalus 8200 punkti ära teha ja MM-ile saada."