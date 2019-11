Ta läbis esimesena maratoni alla kahe tunni, saades Viinis ajaks 1:59.40,2. Paraku edetabelitest seda aega ei leia – tegu oli mitteametliku jooksuga, mis ei vastanud mitmes punktis reeglitele. Nimelt oli Kipchoge ainuke osaleja; kasutati vahetuvaid tempomeistreid; sportlast joodeti ja söödeti pidevalt; jooksjate ees sõitis saateauto, mis pakkus varju tuule eest ja näitas laseritega ideaalset trajektoori.

Muutuda või mitte?

Kahtluseta on Kipchoge sooritus fenomenaalne. Tema parimaks nimetamine on aga pretsedent, siiani on eelistatud maailmarekordi uuendajaid või aasta tähtsaima jõuproovi võitjaid.