Kolmest kolm! Magnus Kirt viskas Soomes taas suurepäraselt ja alistas kaks olümpiavõitjat

Eerik Haamer teenis teivashüppes 5.14-ga teise koha, võidumees Tommi Holttinen ületas 5.36. Kõrgushüppaja Grete Udras piirdus vaid ühe õnnestunud katsega kõrgusel 1.75, 1.79-st ta enam jagu ei saanud. Tähti Alver hüppas kolmikut 13.04.

Nimekate välejalgade duellist väljus meeste 100 meetri sprindis võitjana ameeriklane Mike Rodgers, kes sai ajaks täpselt kümme sekundit, olümpiavõitja Justin Gatlin oli sajandiku võrra aeglasem.



Paavo Nurmi mängud

Märt Roosna: Lõplik seis.

Märt Roosna: Viimasest viskest otsustas Kirt loobuda.

Märt Roosna: Röhler veel suudab hästi visata - 86.24. Kirt on võitja!

Märt Roosna: Walcott saadab oda 72 meetri peale ja astub üle.

Märt Roosna: Ka Seifert, Kuusela ja Helander ei saa tulemust kirja.

Märt Roosna: Hooaja kuuest pikimast viskest on nüüd pooled Kirdi nimel.

Märt Roosna: Kuues voor on alanud X-idega, ju pole meestel enam eriti kuiva püssirohtu.

Märt Roosna: Jah, oleks tore, aga viimases voorus oli sooritus tehniliselt mitte just kõige parem, oda lendas alla 80 meetri. Aga kõik on võimalik, igatahes suurepärane võistlus on juba tehtud.

x: Siia lõpetuseks tuleks üks 90.meetrine kaar Kirdil veel panna! Siis saaks rahus koju tulla

Märt Roosna: Seis viie vooru järel.

Märt Roosna: Hea uudis on seega see, et terve voor põnevust on veel ees :)

Märt Roosna: Kirt juurde ei saa. Vabandan eksimuse pärast, see oli ju alles viies voor!

Märt Roosna: Kirdi viimane katse...

Märt Roosna: Röhler viskab 85.30.

Märt Roosna: Eelviimases voorus keegi tulemust parandanud ei ole, jäänud on vaid Röhler ja Kirt.

Märt Roosna: Kirt viskas neljandas voorus 88.32!

Märt Roosna: Värske pilt tänasest võistlusest.

Märt Roosna: Aga põnevaks alles läheb, Walcott põrutas 86.09

Märt Roosna: Hooaja esimest võistlust teeb ka kolmikhüppaja Tähti Alver. Midagi väga lennukat pole tal täna siiani näidata kahjuks õnnestunud: X, 13.00, 12.81, 13.04.

Märt Roosna: Seis kolme vooru järel.

Märt Roosna: Ei, nüüd lendab oda veidi üle oda ja Kirt kukub ka üle joone.

Märt Roosna: Röhler ja Seifert tulemusi ei paranda, aeg taas Tõrva mehel vasakusse kätte võtta...

Raul: Vaatan Eurospordist otse ja tekkis selline mõte - mitte, et Kivistik oleks ülekaaluline, aga kui ta tahab võrdväärselt võistelda nende poolpikamaa hüppejooksu kondiklibudega, siis peaks ta 5-10 kg alla võtma.

Märt Roosna: Helander viib kolmandas voorus isikliku hooaja margi 84.84-ni.

Märt Roosna: Eesti rekordimehe teine katse on 83.42. Seifert sai teises voorus korralikult juurde.

Märt Roosna: Teises voorus on Helander saanud juurde - 82.87. Kirt jätkab liidrina ja läheb kohe viskele...

Märt Roosna: Kirt on hoos, visates avavoorus kohe 86.92! Tuleb põnev võistlus.

Märt Roosna: Röhler viskab 86.33 ja tõuseb liidriks. Millega vastavad Seifert ja Kirt?

Märt Roosna: Odavise on alanud soomlase Teo Takala viskega - 73.40. Seejärel märksa võimsam tulemus, Toni Kuusela viib oma rekordi 83.40ni, parandades senist marki rohkem kui 2,5 meetriga.

Märt Roosna: Soomes on täna võistelnud ka maailmarekordinaine Anita Wlodarczyk, kes seekord piirdus vasaraheites 75.61ga.

Märt Roosna: Kaur Kivistik lõpetas 3000 meetri takistusjooksu kaheksandana, oma hooaja margist (8.31,91) oli ta aeglasem - 8.36,68.

Märt Roosna: Kupper lõpetab võistluse 60.77ga ja kuna Robert Urbanek temast möödus, siis saab kaheksanda koha. Parimaks jäi meie mehel seega 61.55.

Märt Roosna: Viies voor õnne Kupperi õuele ei too. Halles heidetud 65.30ga hoiab ta maailma edetabelis 15. kohta, kuid täna on kirjas 61.55 ja jääb vaid üks võimalus, seda parandada.

Märt Roosna: Olümpiavõitja Harting saab kirja korraliku tulemuse, Kupperi kettakaar jäi neljandas voorus kesiseks.

Märt Roosna: Kupper sai juurde - 61.55. Aga mis juhtus Stahliga? Ta ei suutnud absoluutselt heitele pihta saada, ketas lendas laperdades 50 meetrit ja mees astus üle. Tema jaoks peaks võistlus läbi olema.

Märt Roosna: Kettaheidet juhib kahe vooru järel 66.74-ga jamaikalane Fedrick Dacres, Gerd Kanteri õpilane Piotr Malachowski on 65.99ga teine. Kupper teises voorus tulemust kirja ei saanud, sootuks nulli peal on suursoosik Daniel Stahl.

Märt Roosna: Tere, hea kergejõustikusõber! Kaks eestlast on võistluse lõpetanud, Eerik Haamer ületas teibaga 5.14 ja Grete Udras hüppas ilma teibata 1.75. Käib ka meeste kettaheide, Martin Kupper sai avavoorus kirja 60.72.