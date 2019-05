Kolme viskega piirdunud Magnus Kirt: mulle ei meeldi katsetest ära öelda

"See oli hea hoo pealt visatud, ilusti sisse vise," rääkis Kirt telefoniintervjuus ERR-ile. "Esimesel viskel klappis kõik täitsa hästi, ei saa nuriseda," vahendab ERR.

"Tulime siia kindlate nüanssidega, mida tahame võistlustel proovida - eelkõige terveks jääda. Selg on trennis lubanud visata, aga võistlusolukorras ei tea, kuidas see reageerib. See oli ka põhjus, miks ma kolm katset tegin."

"Mulle ei meeldi katsetest ära öelda," jätkas Kirt. "Publik tuleb odaviset vaatama ja kui mees poole pealt võistlusest maha astub, pole see ka publikule parim žest. Alati tahaks pigem kõiki katseid teha, aga täna läks ilm järjest jahedamaks ja see oli tark otsus."