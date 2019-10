Kirti opereeriv tippkirurg on lõiganud ka odaviske Euroopa meistri õlga, kelle vigastuspaus venis 21 kuu pikkuseks

Eesti rekordimehe lõikuslauale minek on jõudnud ka Soome meediasse. Ilta Sanomat meenutab, et 2016. aastal opereeris Väätäinen ka odaviske Euroopa meistrit Antti Ruuskaneni, kes pidi õlavigastusest taastumise järel võistlustest eemal olema aasta ja üheksa kuud.

Väätäineni patsientide hulgas on olnud ka Soome suusataja Janne Happonen.

Ilta-Sanomat lisab, et kolmekordne odaviske olümpiavõitja Jan Železný on praktiliselt ainus, kes on pärast õlaoperatsiooni suutnud absoluutsesse tippu tagasi tõusta.

Eesti Kergejõustikuliidu teatel toimub Kirdi operatsioonijärgne taastusravi koostöös Prantsusmaa tunnustatud spetsialistiga.

Kirti ootab ilmselt suur võidujooks ajaga, sest juba üheksa kuu pärast ehk juuli lõpus algavad Tokyo olümpiamängud.