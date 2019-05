Kersti Kaljulaid sportis TV 10 Olümpiastarti etapil koos noortega

President Kaljulaid tervitas kõnega noori sportlasi, nende treenereid ja õpetajaid. „Mul on väga meeldiv võimalus kohtuda mõne tulevase Euroopa meistri, maailmameistri või olümpiavõitjaga ja paljude Eesti meistritega. Alati on hea enne kuulsaks saamist tutvuda, pärast ei pääse enam ligi,“ alustas president Kaljulaid kõnet läbi huumoriprisma.

„Tegelikult pole oluline, kas keegi teist võidab midagi suurt, tähtis on, et me kõik võidame endale tervisliku tuleviku. Panen teile südamele – kutsuge endaga trenni ka palju sõpru ja võtke oma vanemad ja vanavanemad kaasa, kui jooksma või lihtsalt liikuma lähete. Soovin teile edu ja õnnitlen kõiki, kes täna võitsid ja kes teistel etappidel on võitnud ning ka kõigile neile, kes lihtsalt siin osalemas on. Palju õnne ja ilusat sporditeed!“ lisas president, kes seejärel andis üle üle sarja rekorditähekesed Katarina Verstile ja Sten Erik Iirele.

President andis üle ka Eesti Kergejõustikuliidu tänuplaadid Viljandi Jakobsoni Kooli võistkonna treenerile Ants Kuusikule 70. juubeli puhul, teenekatele treeneritele Rein Sokule ja Holger Peelile 60. juubeli puhul. Seejärel autasustas president Kaljulaid 4. etapi alade võitjaid ning tegi koos noorte sportlastega ja endise tippjooksja Maris Mägiga kaasa soojendusringi ning soojendusvõimlemise.