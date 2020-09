Kergejõustikuliit esitas Eesti maratonijooksjatele väljakutse: kes suudab olla kiirem kui Jüri Lossmann 1920. aastal?

Eesti Kergejõustikuliidu ja Spordiürituste Korraldamise Klubi koostöös läbiviidava maratoni starti on laupäeva hommikul kell 9 oodata ligi 150 Eesti paremat pikamaajooksjat. Kuueringiline eksklusiivne jooksutrass kulgeb mereäärsel promenaadil, olles inspireeritud möödunud aasta Doha maailmameistrivõistluste maratonirajast. Esmakordselt on Eesti meistrivõistluste raames kavas ka Tallinna meistrivõistlused maratonijooksus.

Meeste maratonijooksu meistrivõistluste ajalugu algas juba aastal 1927 ja saabuvad meistrivõistlused on järjekorras 83-ndad. Senise hooaja põhjal peaks peasoosikuteks meistrimedalitele olema Dmitri Aristov, Raido Mitt, Raivo Alla, Rauno Jallai, Janar Juhkov, Ülari Kais ja Kristo Reinsalu.

Naiste EMV maratoni ajalugu algab 1982. aastal ja käesolevad on 39-ndad meistrivõistlused. Naiste paremikust on mitmesugustel põhjustel rohkem puudujaid, esikoha pärast heitlevad eeldatavalt Kaisa Kukk ja Marion Tibar. Medalite eest lähevad kindlasti veel heitlema Klarika Kuusk, Marika Turb, Kristel Vallaste.

Otseülekande link: https://www.youtube.com/watch?v=SqOt6cWAcx0

Eesti meistrivõistlustele registreerunute nimekirjadega saab tutvuda SIIN.

Ajakava

7.00 – Võistluskeskus avatud

9.00 – Start 42,195 km

13.00 – Autasustamine

Jooksutrass kulgeb Tallinnas Reidi tee ja Pirita tee kergliiklusteedel ning Pirita tee ühistranspordirajal. Nagu aastatagustel maailmameistrivõistlustel Katari pealinnas Dohas, läbivad jooksjad kuuel korral seitsmekilomeetrise ringi ning finišeerivad seejärel 195 meetrisel lõpusirgel. Stardi-finišipaik asub Russalka mälestussamba juures uhiuuel mereäärsel promenaadil.

Boonussüsteem (Mehed/Naised)

I koht 1000 €

II koht 600 €

III koht 400 €

Eesti jooksmise toetusfondi eripreemia 1920 €

1920. aastal võitis eestlane Jüri Lossmann Antverpeni olümpiamängudel maratonijooksus ajaga 2:32.48,6 hõbemedali. Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu World Athletics punktitabeli järgi on see võrdne 790 punktiga. Naiste samaväärne aeg on 3:07:57.

Nii meeste kui naiste vahel, kes ületavad Eesti meistrivõistlustel 2:32:49 (mehed) ja 3:07:57 (naised), läheb jagamiseks 1920€.