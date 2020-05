Kergejõustikus on sisuliselt vaheaasta. Pidi tulema eriti vinge aasta, aga nüüd... Nanjingi sise-MM lükkus edasi, Tokyo olümpia samuti, viimase lootuskiirena sportlasi motiveerinud Pariisi EM jääb sootuks ära. See on unikaalne olukord, viimati ei toimunud ühtegi suuremat kergejõustiku tiitlivõistlust 1965. aastal. Ühtlasi on maailma kergejõustikuliit (WA) otsustanud, et enne detsembrit ei saa olümpianorme täita. Põhjus on selles, et dopingukontrollide töö on maailma raputanud eriolukorra tõttu sisuliselt seiskunud.

Seetõttu on paljud atleedid seisukohal, et tänavu polegi põhjust end võistlusvormi ajada. Võitjad on need, kes nagunii pidanuksid keskenduma mõnest rängemast vigastusest taastumisele. Kõige sandimas olukorras on kergejõustiklased, kel pole Eesti olümpiakomitee tuge, sest võistluste ärajäämise tõttu pole võimalik seisu parandada.