Keeniasse lõksu jäänud Eesti jooksja aitamiseks koguti üle 2000 euro

"Kallis kogukond ja head spordisõbrad üle Eesti. Türilt pärit jooksumehe Olavi Allase Keeniast kojuaitamise toetamiseks kutsusime teid kaasa aitama. Lennupilet Euroopasse on nüüd reaalsem (1 variant on pääseda Nairobist Londonisse - küsitakse 1600 eurot otsa eest)," seisab Türi Kogukonnaseltsi postituses. "Transport riigi sees, edasiliikumine Inglismaalt ja muud takistused tuleb veel ületada. Perel on hea meel teatada, et vähemalt praegu on sellele teekonnale 31 toetaja kaasabil kate olemas (annetati 2200 eurot)."

"Pere on väga-väga tänulik selle toe eest. Kohapeal on Olavil üsna raske oma majanduslikku olukorda ise parandada, kõige raskem ehk ongi olnud pigem abi paluda. Spordimehe enda pere on ka kogu võimaliku toega andnud endast parima ja teeb seda edaspidigi. Hetkel teatab pere soovist, et proovivad siit edasi ise hakkama saada. Veelkord kõiki jagajaid ja toetajaid tänades."

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

