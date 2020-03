Keenias treeniv Roman Fosti võeti jooksmise ajal politsei poolt kinni

"Nädal ei ole just kõige paremini alanud, kui lähed jooksma ja satud mõne aja pärast Iteni politseijaoskonda seitsmeks tunniks koos 11 teise jooksjaga ühte punkri, sealhulgas ka üks neiu, kes olevat trenni käigus püüdnud ühe noormehe kinni, kes omakorda ei tahtnud temast maha jääda," alustas Fosti. "Kinnipidamise põhjus, et joosta tohib vaid üksi, väidetavalt joostes higistad ja covid-19 viiruse levik on suurem kui linnapeal mitmekesi jalutavatel inimestel. Ausalt öeldes ei olnud sellest teadlik, info levik on olnud väga kehv. Kui kaks nädalat tagasi koolid kinni pandi, rahva kogunemised, kirikud suleti, söögikohad (ainult take away), grupis jooksmine (kuni 2 inimest tohtis joosta), jõusaalid sealhulgas.

Nädal hiljem kuulsime, et kella 19st õhtul ei tohi väljas viibida või saad ilma hoiatamata nuiaga, nagu ma eile peaaegu oleks saanud, kuna peale punkris olemist läksin treeningut lõpule viima (üksi). Kell oli 18.53, kui nuiaga sõjaväelane vehkis. Osutasin kaugelt kellale, et mul on veel 7 minutit aega.