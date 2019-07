Kaur Kivistik püstitas hooaja tippmargi, Robin Nool sai nulli

Võistluse võitis 8.22,75-ga Alžeeria jooksja Bilah Tabti. Teiseks tuli soomlane Topi Raitanen 8.22,76-ga.

Kivistiku seniseks hooaja tippmargiks oli 8.31,91. Mehe isiklikuks rekordiks on 8.28,84. See on ühtlasi ka Eesti rekordiks. Tulemus on joostud eelmisel aastal Berliinis.

Lapinlahtis oli meeste teivashüppes kaasa tegemas ka Robin Nool, kes ajas kolmel korral aga algkõrguse 5.10 maha. Jõuproovi võitis 5.40-ga soomlane Urho Kujanpää.