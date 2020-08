Kaugushüppe troonile tõusnud Tähti Alver: tundsin, et lend on nii pikk, nagu ei tulekski alla

Tähti Alver hüppas isikliku rekordi 6.54 neljandal katsel. Kõigest kahe katsega piirdunud ning seejärel vigastuse tõttu loobunud suursoosik Ksenija Balta hüppas 6.53. Pronksi sai viimasel katsel 6.40 lennanud Kreete Verlin.

„Uskusin, et olen selliseks tulemuseks võimeline, aga kui see hetk kätte jõudis on see ikkagi uskumatult hea tunne," rääkis Alver. „Õhus olles tundsin, et lend on pikk, nagu ei tulekski alla... see on vägev!" Alver oli suurepärases hoos, tema paremuselt teine tulemus oli 6.50.

Talvise sisehooaja jättis seni rohkem kolmikhüppele keskendunud Alver jalavigastuse tõttu vahele. Hiljuti alustas ta hooaega Rakveres, kus hüppas lubatust tugevama tuulega 6.45. See tekitas temas aimduse, et võib ka normaalsetes tingimustes kaugele lennata. Eesti meistrivõistlustel see õnnestuski.

„Sain siit juurde palju energiat ja eneseusku, et teeme õiget asja," sõnas Alver. „Nüüd tahaks kuhugi välismaale võistlema. Seda kogemust on väga vaja. Sügisel hakkan aga jälle kolmikhüppe trenne tegema."

Ksenija Balta tundis pärast teist hüpet tagasi jalutades mõlemas põlves häirivat valu. Sellises seisus polnud võistlemine mõeldav. „Ma ei saanud aru, mis juhtus. Teisel katsel panin jala tugevamini vastu, võib-olla läks siis midagi valesti," tõdes Balta. „Esmaspäeval lähen arsti vastuvõtule, eks siis selgub, milles asi."

Võistlust pooleli jättes oli Balta veel liider, kuid kindla võitjana ta end ei tundnud. „Eelmiste võistluste põhjal võis arvata, et tüdrukud on head, kindlana ei saanud end tunda. Aga mul on hea meel, et naiste kaugushüppe tase on meil nii kõrge," lausus ta.