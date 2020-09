Kati Ojaloo näitas taas suurepärast vasarakaart: olen megarahul!

Kohila staadionil toimunud heitjate seeriavõistluse finaaletapil viimases voorus heidetud tulemus 69.94 oleks veel nädal aega tagasi olnud uus Eesti rekord, kui Kati Ojaloo ise poleks eelmisel laupäeval viinud Soomes rahvusrekordit 71.50-ni, kirjutab ERR Sport.

"Ma ei pannud endale üldse mingeid pingeid. Mõtlesin, et kui 67 täna heidan... mingit hullu pinget ei olnud, selles mõttes olen megarahul. Täna see 69.94 ei olnud täiuslik heide. Seal on päris palju veel puudu," lausus Ojaloo.

"Hakkame trenni tegema ja vaatame, mis järgmisel aastal saab! Aga kuna jõudsin vasaraheite juurde suhteliselt hilja, 18-aastaselt, siis tehnikas annan teistele väga palju ära. Selle kallal olen sel aastal väga palju vaeva näinud."