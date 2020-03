Kas Eesti mitmevõistlejad võtavad USA ülikoolide meistrivõistlustel kaksikvõidu? Erm: haiguse tõttu pole ma eesmärke pannud

Tilga: „Tervis on enam-vähem, väiksemaid nikastusi on ikka, nagu alati, aga midagi tõsisemat pole. Vorm tundub trennide põhjal päris hea olevat. Eesmärk võistluseks on lihtsalt koolile punktid ära tuua, punktisumma võiks tulla ikka üle 6000. Kõige ohtlikumad konkurendid on koolikaaslased Johannes ja Kyle. Keegi teine ei tohiks väga võidu peale minna, kui just ennast väga ei ületa.”

Meeste isiklike rekordite seeriad:

Johannes Erm 6114 (6,99 - 7.59 - 14.56 - 1.96 – 8,03 - 4.80 – 2.36,02)

Karel Tilga 6019 (7,18 - 7.42 - 15.45 - 2.05 – 8,40 - 4.70 – 2.36,34)

Kyle Garland 5994 (6,95 - 7.37 - 13.70 - 2.14 – 8,03 - 4.40 – 2.42,82)

Kristo Simulask 5664 (7,11 - 7.16 - 13.86 - 1.99 – 8,43 - 4.50 – 2.45,17)

Wash State’i ülikoolis tudeeriv Kreete Verlin on tänavu hüpanud kaugust 6.32, 16 osaleja hulgas annab see 14. lähtepositsiooni.

