Karl Erik Nazarov: 400 m tõkkejooks on karmide meeste ala ja olen selleks valmis

Sprindis ägedat minekut näidanud 21-aastane Nazarov on märtsist alates karastanud keha ja kogunud aeroobset põhja treeningutega Hiiu staadioni kõrval asuvas metsatukas.

"Siin oleme iga ilmaga olnud. On näkku sadanud lund ja vihma ning oleme saanud kõik trennid ära teha," lausus Nazarov ERR-ile. "Ma ütleksin, et see on mind isegi rohkem karastanud, sest 400 meetri tõkkejooks on karmide meeste ala ja ma olen selleks valmis."

400 meetri tõketes on Nazarovi tippmark 51,48 sekundit. See tähendab, et Rasmus Mägile kuuluva Eesti rekordini küündimiseks on vaja tulemust kärpida üle kolme sekundi. Aga soovides läbi lüüa just sel alal, liikus Karl Erik sügisel oma treenerist onu Andrei Nazarovi juurest jooksudele pühendunud Liivi Eeriku käe alla.

"Hetkel näengi 400 meetri tõkkejooksus kõige suurimat perspektiivi. Seal on vaja kiirust, seal on vaja tehnikat, seal on vaja head vastupidavust ja eelkõige julgust."

