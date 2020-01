Kanteri endine suur rivaal pani oma kaksikutele soome nimed

Hartingu abikaasa Julia Harting (neiupõlvenimi Fischer), kes on samuti tipptasemel kettaheitja, rääkis ajalehele Ilta-Sanomat, kuidas laste nimedeni jõuti.

"Otsustasime juba enne minu rasedust, et paneme poisile nimeks Taavi, sest leidsime, et see on nii ilus nimi. Olin seda nime raamatus kohanud ja Robert oli seda näinud filmi lõputiitrites," meenutas Julia. "Robert sai alles hiljem guugeldades teada, et Taavi on tuletatud heebrea päritolu nimest Davidist."

Sakslanna lisas, et kuigi neil pole Robertiga Soomega erilist sidet, on neile mõlemale meeldinud Soomes võistelda ning neile on jäänud meelde soomlaste lahkus.

Robert Hartingu auhinnakapis on kolm maailmameistritiitlit, üks olümpiakuld ja kaks Euroopa meistritiitlit ning lisaks üks hõbe nii MMilt kui EMilt. Julia Harting on võitnud Euroopa meistrivõistlustelt hõbemedali.