Kaksikjuhtimine maailma edetabelis: Erm püstitas USA-s Eesti kõigi aegade neljanda tulemuse, Tilga parandas võimsalt rekordit

"60 meetrit jäin pika mehe kohta kuidagi liiga lühikeste sammudega jooksma ega saanudki õiget hoogu sisse," kommenteeris Tilga. "Kaugushüppes oli napilt üle astutud teine katse kõige pikem, treener (Petros Kyprianou - toim) ütles, et 7.60. Ei tea, kas oli, võib-olla tahtis mind nii motiveerida. Kuulitõukes usun, et kui pihta saan ja vorm on hea, siis pole ka 16 meetrit võimatu."

Kuna ta tegi kaugushüppes natuke häda hüppeliigesele, siis segas see mõnevõrra kõrgushüpet ja teise päeva tulemusi. "Kõrgushüppe eeel võtsin valuvaigisteid. Samas hüppetunnetus, mis vahepeal oli nagu natuke kadunud, oli olemas," selgitas Tilga. "Tõkkejooksus jäin natuke liiga ettevaatlikuks, teivashüppes võtsin 4.80-l uue teiba, millega polnud varem hüpanud ja tuli blokk ette. Kolmas katse oli juba lubav, aga üle ei saanud veel."

Kõige vingema etteaste andsid eestlased lõpualal - Tilga rekord paranes koguni 10 sekundit (!), ka Erm võttis oma margist maha peaaegu 3,5 sekundit. Ermi sõnul klapib neil Tilgaga koostöö: tema vedas esimesed 2,5 ringi, siis võttis Tilga juhtimise üle ja lõpus pingutas iga mees juba nagu torust tuli. "Kui keegi oleks mulle sügisel öelnud, et jooksen 1000 meetrit alla 2.40, oleksin ta vist välja naernud," muheles Tilga.

Kolmanda koha pälvis samuti Georgia ülikoolis õppiv Kyle Garland 5994 punktiga. Kolmanda eestlasena oli stardis Kristo Simulask, kes sai 5664 punktiga viienda koha (üksikalad 7,11 - 7.16 - 13.89 - 1.99 - 8,43 - 4.50 - 2.45,17).

Maailma edetabel on nüüd päris sinimustvalge. Erm on esimene, Tilga teine, kolmas on sakslane Manuel Eitel (5963), neljas teine sakslane Tim Nowak (5883), viies Risto Lillemets (5807), Simulask peaks olema 13. Uue nädala lõpus Tallinnas toimuv rahvusvaheline mitmevõistlus võiks seda pilti veelgi ilusamaks teha, stardis peaksid olema Karl Robert Saluri, Lillemets, Taavi Tšernjavski ja Hans-Christian Hausenberg.

Vahepeal NFL-is läbilööki teha üritanud ameeriklane Garrett Scantling on nüüd kergejõustikus tagasi ja kogus seitsmevõistluses 6110 punkti, kuid maailma kergejõustikuliidu silmis pole tulemus edetabelikõlblik, ilmselt oli tegu lubatust suurema ringiga. Temagi on Kyprianou õpilane ja harjutab Georgias.