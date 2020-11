Kääriku ühislaagri järel tuvastati ühel Eesti kergejõustiklasel koroonaviirus

Eesti kergejõustikuliidu saavutusspordi juht Kristel Berendsen rääkis, et Tallinnast pärit sportlane, kelle nime alaliit avaldada ei saa, sai positiivsest koroonaviiruse testist teada eile hommikul.

"Sportlane ja ta treener andsid sellest meile teada, nad on ise juba lähikontaktseid teavitanud," ütles Berendsen, täpsustades, et lähikontaktsete all peetakse silmas inimesi, kellega ta Käärikul tihedamini kokku puutus, näiteks toakaaslasi.

"Saime terviseametist juhtumile oma esindaja, kes meid selles aitab. Tegin temaga eile terve päev koostööd. Kõigile laagris olnutele saatsime vastavate juhistega kirja. Laagris viibinutele ütlesime, kellega oli tegu, et neil oleks lihtsam aru saada, kas nad olid tema läheduses. Kuna laagris oli palju inimesi, siis suurem mass ei ole temaga kokku puutunud, söömas käimised ja treeningrühmad olid piisavalt eraldi. Sportlased reageerisid kirjale väga kiiresti, andes teada, et neil ei ole antud isikuga kokkupuuteid olnud ning mõned on juba tööl või koolis ilmnenud juhtumitega seoses testimas käinud."

Berendseni sõnul puutus nakatunud sportlasega kokku umbes kümmekond inimest, kes olid juba positiivsest koroonajuhtumist kuulnud, end isoleerinud ja oodanud terviseameti juhiseid.

Kergejõustikuliidul pole plaanis kõiki kolme päeva jooksul laagrist läbi käinud 65 sportlast uuesti testida. "Käitume nii, nagu terviseamet ütleb. Nad ei tahtnud meilt kõikide nimesid ega kõikide isolatsiooni panekut. Nad töötavad oma valemi järgi. Need, kes on olnud lähikontaktsed, jälgivad oma tervist ja osad neist plaanisid ka testima minna. Kõik, kaasa arvatud nakatunud isik, on öelnud, et tunnevad end hästi ning tänaseks pole uutest positiivsetest proovidest meile teada antud," lisas ta.

Kuidas nakatunud sportlane siis ikkagi testima sattus? "Laager lõpes pühapäeval. Esmaspäeval või teisipäeval tundis ta end trennis väsinuna ja mõtles, et pika laagri järel võib see loomulik olla. Testima sattus ta oma lähiringkonna kolde kaudu," selgitas Berendsen.

Berendsen lisas, et tegelikult läks Kääriku laager alaliidu ja sportlaste jaoks igas mõttes korda: "Loodan, et see juhtum nüüd seda kõike ära ei varjuta. Paar sportlast, kes tundsid end tõbisena, jätsid tulemata, mõned natuke kartsid. Kõik, kes kohal olid, võtsid teadlikult riski. Kedagi ei sunnitud tulema. Lootsime kõik paremat. Loodame, et kui ka kergem laine tekib, ei ole kellelgi tõsisemaid kulgusid."